Эксперт прокомментировала отставку британского министра по вопросам Brexit

Доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина прокомментировала отставку британского министра по вопросам брексита. Министр Великобритании по вопросам Brexit подал в отставку

Процесс выхода Великобритании из Европейского сообщества вызывает острые дискуссии между британскими политиками, и правительство покидают люди, которые не готовы брать на себя ответственность за неудобные для Великобритании решения. И отставка Доминика Рааба – это лишь начало политических изменений в преддверии голосования за проект соглашения с ЕС об условиях брексита, считает эксперт.

«Отставка министра – начало этого процесса перед голосованием. Может быть, все-таки идея, что надо проголосовать, чтобы была какая-то определенность, возобладает и обеспечит прохождение этого законопроекта», - приводит мнение эксперта RT.