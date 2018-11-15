В Кремле прокомментировали инцидент с металлодетектором в Сингапуре

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президента Владимира Путина во время визита в Сингапур попросили пройти через рамку металлоискателя.

Песков опроверг сообщения о металлодетекторе. По его словам, российский лидер проходил "как и все, через турникет". Об этом пресс-секретарь заявил радиостанции "Говорит Москва".

Ранее специальный корреспондент газеты "Коммерсантъ" Андрей Колесников сообщил, что Путина попросили пройти сквозь рамку. Также отмечалось, что российский лидер "зазвенел".