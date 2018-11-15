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В Кремле прокомментировали инцидент с металлодетектором в Сингапуре
15 ноября 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президента Владимира Путина во время визита в Сингапур попросили пройти через рамку металлоискателя.
Песков опроверг сообщения о металлодетекторе. По его словам, российский лидер проходил "как и все, через турникет". Об этом пресс-секретарь заявил радиостанции "Говорит Москва".
Ранее специальный корреспондент газеты "Коммерсантъ" Андрей Колесников сообщил, что Путина попросили пройти сквозь рамку. Также отмечалось, что российский лидер "зазвенел".
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