Синдзо Абэ пообещал заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил убеждение, что два государства решат территориальный вопрос и подпишут мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров на основе советско-японской декларации 1956 года, пишет Свободная Пресса.

Как ранее сообщали АН, 10 ноября в СМИ появилась информация о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ планирует предложить президенту России ускорить переговоры по Курилам.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что заключение мирного договора между Японией и РФ обеспечит прочный фундамент для мира во всей Северо-Восточной Азии.