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Синдзо Абэ пообещал заключить мирный договор с РФ
15 ноября 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил убеждение, что два государства решат территориальный вопрос и подпишут мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров на основе советско-японской декларации 1956 года, пишет Свободная Пресса.
Как ранее сообщали АН, 10 ноября в СМИ появилась информация о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ планирует предложить президенту России ускорить переговоры по Курилам.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что заключение мирного договора между Японией и РФ обеспечит прочный фундамент для мира во всей Северо-Восточной Азии.
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