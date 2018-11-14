Порошенко устроил истерику главе УПЦ?
14 ноября 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Президента Украины Петра Порошенко вывело из себя нежелание предстоятеля УПЦ Онуфрия отступить от церковных канонов в вопросе автокефалии. Об этом в среду, 14 ноября, сообщили украинские СМИ.
Одно из изданий сообщает, что по словам источника, в ходе состоявшегося телефонного разговора Порошенко с главой УПЦ украинский лидер был весьма эмоционален в отличие от патриарха.
Митрополит сообщил Петру Порошенко, что не собирается нарушать церковные уставы и по-прежнему не признает власть Константинополя над украинской православной церковью.
Отмечается, что, убеждая предстоятеля Онуфрия пойти "на попятный", глава украинского государства "громко кричал". В частности, до архиереев долетали слова "Какие каноны? Какие каноны?!".
"Известия" сообщают, что в Киеве опровергли излишнюю эмоциональность украинского лидера: "Не было никаких криков. Это неправда. Был разговор", - заявил настоятель Киево-Печерской лавры.
Однако, многие политологи все же отмечают, что, несмотря на поступившие опровержения информации, появившейся сегодня в украинских СМИ, как говорится, "дыма без огня не бывает".
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