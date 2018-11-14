Канцлер Австрии: Вена нацелена на диалог с Москвой

Канцлер Австрии Себастьян Курц в среду, 14 ноября, заявил, что Вена нацелена на диалог с Российской Федерацией. Политик, однако, отметил, что подозрения в шпионаже буду критиковаться всегда.

Австрийский канцлер подчеркнул, что желание его страны поддерживать диалог с РФ в будущем не изменится. При этом Курц в рамках пресс-конференции отметил, что подозрения в разведдеятельности будут критиковаться, а подобные действия будут предотвращаться, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее канцлер Австрии сообщил, что отставной полковник вооруженных сил страны подозревается в шпионаже в пользу России с 1992-го по текущий год.