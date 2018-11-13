Пушков высказался по возможному отказу участия России в Давосском форуме

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался по поводу возможного участия России в Давосском экономическом форуме. Как отметил сенатор, форум перестанет быть всемирным, если от участия откажется Россия. Медведев: РФ может отказаться от участия в форуме в Давосе

"По примеру отказа от участия в ПАСЕ из-за санкций Москва откажется от участия в Давосском форуме на госуровне, если в Давосе будут настаивать на персональных санкциях в адрес российских фигур", - сообщил Пушков вслед за премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, при соблюдении каких условий российская сторона согласится принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ведущие политики и деловая элита мира ежегодно собираются в Швейцарии.

"По примеру отказа от участия в ПАСЕ из-за санкций Москва откажется от участия в Давосском форуме на госуровне, если в Давосе будут настаивать на персональных санкциях в адрес российских фигур. Давос теряет Россию. Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным", - написал Медведев в Тwitter.