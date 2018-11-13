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Меркель одобрила идею общеевропейской армии

13 ноября 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель одобрила идею общеевропейской армии
фото: Википедия

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая во вторник с речью в Европарламенте в Страсбурге, заявила, что Евросоюзу следует работать в направлении создания единой армии сообщества.

По ее словам, подобные вооруженные силы - гарант того, что между странами Евросоюза никогда не будет войны. Причем НАТО военная структура будет не мешать, а, наоборот, станет дополнением. Кроме того, Ангела Меркель выступила с предложением создать европейский Совет безопасности.

Ранее с подобной инициативой выступил глава Франции Эммануэль Макрон, за что был раскритикован Дональдом Трампом. Глава РФ Владимир Путин, напротив, считает, что появление такой армии будет способствовать укреплению многополярности мира. А вот в НАТО не увидели необходимости в создании дублирующих военных структур.

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