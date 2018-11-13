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Медведев: РФ может отказаться от участия в форуме в Давосе
13 ноября 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, при соблюдении каких условий российская сторона согласится принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, Россия откажется от участия в форуме, если его организаторы не снимут ограничения на работу в данном мероприятии для российских бизнесменов, передает ТАСС.
Медведев подчеркнул, что обсуждал действующий запрет с президентом Швейцарской конфедерации и в беседе с ним отметил, что ограничения являются "очень странными".
"Сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации", - пояснил премьер-министр, уточнив, что Ален Берсе пообещал навести справки.
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