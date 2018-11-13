Лукашенко назначил бывшего вице-премьера Семашко послом в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в Российской Федерации бывшего вице-премьера страны Владимира Семашко. Соответствующее кадровое решение было принято во вторник.

Как сообщает агентство «БелТА», Владимиру Семашко предстоит совмещать эту должность с постом полномочного представителя Белоруссии при Экономическом совете СНГ и ОДКБ.

Кроме того, он же будетвыполнять роль специального представителя страны по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Семашко работал вице-премьером Беларуси на протяжении 4-х лет, ранее занимал пост первого вице-премьером страны и являлся министром энергетики, курируя нефтегазовые вопросы.