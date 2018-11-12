В ДНР прокомментировали угрозы новых санкций США из-за выборов
12 ноября 2018, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко прокомментировал заявление Госдепартамента США о новых санкциях, направленных против РФ, последующих в связи с прошедшими выборами на Донбассе.
По мнению политика, в данной ситуации очевидны двойные стандарты американцев и желание Вашингтона навязать народу Донбасса свою волю при помощи санкций и принятия стороны Петра Порошенко, пишет RT.
По словам Руденко, заявлений от США не поступает, когда на Донбассе обостряется обстановка и гибнет мирное население. Однако лозунги от властей Америки следуют один за другим, если дело касается демократических процессов.
А для ускорения мирного урегулирования ситуации в республиках Руденко посоветовал Вашингтону поставлять меньше оружия главе Незалежной и меньше одобрять его политику по отношению к минским соглашениям.
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