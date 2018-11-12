США пообещали России еще больше санкций за выборы в Донбассе

Соединенные штаты Америки выступили с заявлением о том, что Россия, по их мнению, несет ответственность за проведение выборов глав и Народных советов самопровозглашенных республик Донбасса.

Соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте. Там пообещали российской стороне введение новых санкций до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.

По утверждению руководителя пресс-службы ведомства, "незаконные процессы" были попыткой Москвы "институционализировать своих донбасских ставленников из так называемых Донецкой и Луганской народных республик".

По мнению Вашингтона, проведение выборов глав ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения. При этом, Москва, равно как Берлин и Париж, является гарантом соглашений, но не их стороной, напоминают Vesti.