Меркель и Макрон прокомментировали выборы на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, посвященном проведенным в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборам глав и парламентов.

Выборы на Донбассе подрывают территориальную целостность и независимость Украины, говорится в документе авторства Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которое опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.

В пресс-релизе значится, что "незаконные и нелегитимные" выборы на Донбассе противоречат духу минских соглашений и декларации, принятой главами государств Нормандской четверки в 2015 году.