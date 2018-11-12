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Меркель и Макрон прокомментировали выборы на Донбассе

12 ноября 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель и Макрон прокомментировали выборы на Донбассе
фото: Instagram

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, посвященном проведенным в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборам глав и парламентов.

Выборы на Донбассе подрывают территориальную целостность и независимость Украины, говорится в документе авторства Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которое опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.

В пресс-релизе значится, что "незаконные и нелегитимные" выборы на Донбассе противоречат духу минских соглашений и декларации, принятой главами государств Нормандской четверки в 2015 году.

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