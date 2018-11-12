В Кремле не знают, какое отношение к сбоям GPS может иметь Россия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего неизвестно о возникших проблемах в работе GPS-навигации, имевших место во время учений НАТО.

По его словам, сейчас существует тенденция обвинять Российскую Федерацию "вообще во всех смертных и иных грехах". При этом, обвинения эти, как правило, не имеют под собой оснований, передает слова Пескова агентство ТАСС.

Напомним, накануне аэронавигационные службы Финляндии выпустили предупреждение о масштабных сбоях в работе GPS во время учений НАТО. Ранее об аналогичной ситуации заявила Норвегия.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что вскоре будет проведено тщательное расследование о возможном вмешательстве в работу GPS, в частности, касающееся российской стороны.