Обсудили партпроекты

Спикер регионального парламента, руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗСК Юрий Бурлачко возглавил делегацию кубанских депутатов на XXX конференции Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Конференция состоялась в Краснодаре. Главные вопросы повестки дня – обсуждение задач регионального отделения партии по подготовке и проведению предварительного голосования в рамках избирательной кампании цикла «Осень-2019», а также выборы делегатов на XVII съезд партии.

Участниками конференции стали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, вице-губернатор края Алексей Копайгородский, кубанские парламентарии, координаторы, руководители и члены общественных советов партийных проектов, представители местных исполкомов партии, секретари первичных отделений, СМИ.

Перед началом работы председатель парламента Юрий Бурлачко вместе с заместителем секретаря Генерального совета партии, депутатом Госдумы Виктором Селиверстовым, секретарем регионального отделения партии, первым вице-спикером ЗСК Николаем Гриценко и делегатами конференции осмотрели выставку партпроектов.

На Кубани успешно реализуются 14 партпроектов, многие из которых возглавляют депутаты ЗСК. В частности, региональным координатором проекта «Локомотивы роста» является заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко, «Новая школа» – председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, «Российское село» – зампред аграрного комитета Сергей Орленко и другие.

После осмотра выставки в холле состоялась торжественная церемония внесения имен выдающихся жителей края в «Книгу добрых дел «Единой России» на Кубани».

В этом году по решению Президиума политсовета партии лауреатами стали пятеро известных не только в нашем регионе, но и за его пределами земляков. Среди них – селекционер Людмила Беспалова, курсант Михаил Еманов, который после попадания в самолет птицы сумел профессионально отвести машину от жилых районов и произвести в поле ее мягкую посадку, и другие.

Награды вручили спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов и лидер кубанских единороссов Николай Гриценко.

При рассмотрении первого вопроса секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко отметил, что самое важное в проведении предварительного голосования в рамках осенней избирательной кампании 2019 года – подготовка кадров. Он акцентировал внимание на том, что муниципальные выборы – одни из самых сложных: здесь избиратели лично знают своих кандидатов, видят реальное положение дел.

- Наша задача с вами организовать работу таким образом, чтобы партийная организация в этот сложный период выросла, чтобы авторитет партии укрепился, и чтобы наших кандидатов уверенно поддержали избиратели, – отметил Николай Гриценко.

В ходе обсуждения реализации партпроектов все выступающие подчеркнули значимость их для развития и укрепления социальной, экономической, образовательной и культурной сфер Кубани.

- Этому вопросу придается исключительно большое значение. Свидетельство тому – тот факт, что ряд партпроектов координируют депутаты ЗСК. Ход их реализации, выполнение отдельных мероприятий не раз рассматривались на собраниях партийной фракции. Каждый из них – это реальная возможность укрепить экономику, улучшить социальную сферу, повысить благосостояние жителей края. Поэтому мы и далее будем держать руку на пульсе, внимательно отслеживать ход реализации партпроектов, – дал комментарий спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Далее участники конференции в соответствии с Уставом партии провели ротацию состава членов регионального политического совета, обновив его на десять процентов, а также избрали 23 делегата от Краснодарского края на XVII съезд партии, который состоится 7 и 8 декабря в Москве.