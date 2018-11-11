Валентин Коновалов победил на выборах главы Хакасии

Коммунист Валентин Коновалов 11 ноября победил на выборах губернаторы Хакасии. Кандидат от КПРФ был единственным претенденом на должность губернатора Хакасии во втором туре выборов.

В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов. Поэтому поводился второй тур.

По данным ЦИК, после обработки всех протоколов, за Валентина Коновалова отдали 101 405 голосов (57,57 процента), против — 72 498 голосов (41,16 процента). Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3 процента, - сообщает РИА Новости.

"Дорогие друзья! Мне приходит огромное количество писем, на которые я не успеваю оперативно ответить физически. Обязательно учту Ваши пожелания и наказы! Спасибо Вам большое!" - пообещал утром в день выборов Коновалов, написав пост в соцсети "Вконтакте".

30-летний Валентин Коновалов - уроженец Хабаровского края. Он окончил школу в Норильске. Потом поступил и окончил Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова на специальность юриспруденция.

Коновалов с 2013 года является депутатом городского совета Абакана и занимает должность секретаря комитета Коммунистической партии РФ в хакасском республиканском отделении.