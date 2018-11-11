Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным был "отличным и важным", но отказался раскрывать какие-либо подробности.

Беседа состоялась в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Политики впервые встретились очно после инцидента с российским самолетом Ил-20, сбитым сирийскими ПВО во время отражения авиаудара израильской авиации.