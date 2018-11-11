Путин и Трамп не побеседуют в Париже по просьбе правительства Франции

Как сообщил помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков, французское правительство "достаточно настойчиво" просило не устраивать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. Видео, как Трамп не стал отвечать на вопрос, кем для него является Путин

Эти переговоры могли отвлечь внимание от основного действия - торжественных мероприятий по случаю окончания Первой мировой войны. Совместно с американскими коллегами было принято решение провести беседу двух лидеров в Буэнос-Айресе, рассказал Ушаков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на "России 1".

Как сообщает ТАСС, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров на рабочем завтраке, поэтому президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп оказались друг напротив друга и не смогли поговорить.