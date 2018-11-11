Владимир Путин оценил идею Макрона о создании армии ЕС

Российский лидер Владимир Путин во время визита в Париж прокомментировал ранее высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном идею о необходимости создания общеевропейской армии. Президент Франции призвал создать общеевропейскую армию

Путин отметил, что идея реанимирована Макроном, об этом главе российского государства говорил еще Жак Ширак. Он подчеркнул в беседе с RT France, что это вполне естественно, что европейские страны хотят быть независимыми и самодостаточными. Путин считает, что появление такой армии будет способствовать укреплению многополярности мира.