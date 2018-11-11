Видео, как Трамп не стал отвечать на вопрос, кем для него является Путин

Американский лидер Дональд Трамп, придя на рабочий завтрак лидеров государств в Париже, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кем он считает президента России Владимира Путина. Видео, как Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже

Его спросили, Путин является для него другом или партнером? Дональд Трамп на это пожелал присутствующим корреспондентам хорошего ланча. Видео опубликовано El Pais. Отмечается, что Трамп последним прибыл на завтрак в Елисейский дворец. Путин сидит рядом с президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Для участия в праздничных мероприятиях в столицу Франции приглашены представители 80 стран и руководители 20 международных организаций.