Видео, как Трамп не стал отвечать на вопрос, кем для него является Путин
11 ноября 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп, придя на рабочий завтрак лидеров государств в Париже, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кем он считает президента России Владимира Путина.
Его спросили, Путин является для него другом или партнером? Дональд Трамп на это пожелал присутствующим корреспондентам хорошего ланча. Видео опубликовано El Pais. Отмечается, что Трамп последним прибыл на завтрак в Елисейский дворец. Путин сидит рядом с президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
Для участия в праздничных мероприятиях в столицу Франции приглашены представители 80 стран и руководители 20 международных организаций.
DIRECTO | Los periodistas preguntan a Trump:— EL PAÍS (@el_pais) 11 ноября 2018 г.
¿Qué le ha dicho a Putin? La respuesta del presidente estadounidense https://t.co/LuabPULZNf pic.twitter.com/2ZrnAnoLeZ
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