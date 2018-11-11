В Крыму прокомментировали сравнение полуострова с жемчужиной

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара дал комментарий после того, как экс-депутат Рады Анна Герман назвала полуостров "жемчужиной" в короне Украины и выразила надежду на ее возвращение. «Жемчужина в короне»: на Украине жалеют о потере Крыма

По словам политика, Украина никогда не относилась к Крыму, как к жемчужине. Напротив, на момент нахождения в составе Незалежной Крым, по мнению Ганжары, более походил на драгметалл, который активно пытались распилить.

"Это было исключительно паразитирование на советском наследии. Само украинское государство ничего не делало", - подчеркнул крымский депутат в интервью RT.

Ганжара не преминул заметить, что как к жемчужине к Крыму относится как раз российская сторона, поскольку большинство положительных сдвигов и изменений произошло на полуострове именно за последние четыре года - с момента присоединения его к Российской Федерации благодаря референдуму.

Депутат считает, что само нахождение Крыма в составе Украины являлось исторической ошибкой, которая в итоге была исправлена, и подчеркивает, что в состав украинского государства полуостров не вернется никогда.