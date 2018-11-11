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Видео, как Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже
11 ноября 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп, встретившись в Париже, обменялись рукопожатиями. Они принимают участие в мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны.
Владимир Путин приехал к Триумфальной арке последним, и перед тем как занять свое место в первом ряду, обменялся приветствиями с несколькими присутствующими главами стран - президентом Франции Эманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Потом Путин пожал Трампу руку, показав ему поднятый вверх большой палец, поприветствовал супругу президента США Меланью и похлопал Трампа по плечу.
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