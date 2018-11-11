Опубликовано видео, как Трамп не стал здороваться с Порошенко в Париже

В Париже у Триумфальной арки сегодня в честь столетия со дня завершения Первой мировой войны собрались главы государств и правительств. Без внимания СМИ не осталось, как проигнорировал Дональд Трамп Петра Порошенко. Владимир Путин прибыл в Париж с лимузином

Несмотря на пристальный взгляд президента Украины, Дональд Трамп, глава Белого дома его "не заметил". Как комментируют пользователи в Сети: "А он смотрел с надеждой".

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.