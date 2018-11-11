«Руки прочь от Москвы»: в Сети подняли на смех билборды Порошенко

На улицах Киева появились билборды президента Украины Петра Порошенко. В соцсетях предположили, что политтехнологи Порошенко хотят "слить" его еще до начала предвыборной кампании.

На рекламных плакатах красуется слоган "Геть вiд Москви!". Как отмечается, эта фраза принадлежит украинскому поэту, представителю Коммунистической партии XX века Николаю Хвылевскому.

Многие украинцы не знают точного перевода фразы, и поэтому интерпретировали ее как "Руки прочь от Москвы", передает РИА Новости. Такой перевод вызвал многочисленные шутки у интернет-пользователей.

Некоторые предположили, что эти билборды, наверное, было бы уместно установить на пути следования поезда Львов - Москва. Многие киевляне, видевшие плакаты воочию, решили, что это чья-то шутка.

"Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Петр Алексеевич [Порошенко - прим. ред.] говорит «Руки прочь от Москвы!», то я, как всегда, совершенно безвозмездно поддержу президента", - написал Вадим Фолькер.