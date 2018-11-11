//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
- Актриса и модель Кейт Аптон родила первенца
- Пьер Нарцисс прокомментировал инцидент в столичном клубе
- Алена Свиридова: "Сейчас все песни только об интиме и о том как это круто"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
«Руки прочь от Москвы»: в Сети подняли на смех билборды Порошенко
11 ноября 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
На улицах Киева появились билборды президента Украины Петра Порошенко. В соцсетях предположили, что политтехнологи Порошенко хотят "слить" его еще до начала предвыборной кампании.
На рекламных плакатах красуется слоган "Геть вiд Москви!". Как отмечается, эта фраза принадлежит украинскому поэту, представителю Коммунистической партии XX века Николаю Хвылевскому.
Многие украинцы не знают точного перевода фразы, и поэтому интерпретировали ее как "Руки прочь от Москвы", передает РИА Новости. Такой перевод вызвал многочисленные шутки у интернет-пользователей.
Некоторые предположили, что эти билборды, наверное, было бы уместно установить на пути следования поезда Львов - Москва. Многие киевляне, видевшие плакаты воочию, решили, что это чья-то шутка.
"Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Петр Алексеевич [Порошенко - прим. ред.] говорит «Руки прочь от Москвы!», то я, как всегда, совершенно безвозмездно поддержу президента", - написал Вадим Фолькер.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
//Наука
//Новости СМИ2
//Общество
Рогозин напомнил разработчикам систем спасения космонавтов про Сталина
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Украинский оператор отключил на Донбассе свою мобильную связь в день выборов
Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
//Здоровье
//Новости партнеров
В Москве проверяют Киевский и Белорусский вокзалы после звонков с угрозой взрыва
//В мире
//Политика
Видео, как Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже
//В мире
«Рапунцель» из Великобритании 14 лет не стригла и 19 лет не мыла волосы
//Новости СМИ2
//В мире
В Австралии арестовали женщину, которая подкладывала иголки в клубнику
//Политика
«Руки прочь от Москвы»: в Сети подняли на смех билборды Порошенко
//Общество
Документ о встрече Порошенко со священниками УПЦ оказался в открытом доступе
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
//Криминал
На юге Москвы из банкомата похитили более 8 миллионов рублей
//Общество
//В мире
Украинский генерал: Путин договорился с Меркель, чтобы Украину не приняли в НАТО
//Общество
Каршеринговый автомобиль попал в ДТП с фурами на МКАД, водитель сбежал
//Общество
Москвичей предупреждают о повышенном атмосферном давлении в воскресенье
Видео очевидцев: на месте пожара в московском ангаре слышны взрывы
//В мире
В США в аэропорту задержан Вашингтона член Общественной палаты России Малькевич
В Москве загорелся ангар, пожар бушует на площади 200 квадратных метров
//В мире
Во Флориде кандидат в губернаторы отказался признавать поражение