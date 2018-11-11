«Жемчужина в короне»: на Украине жалеют о потере Крыма

Крым являлся «жемчужиной в короне», будучи в составе Украины, и его было очень «больно потерять». Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире одного из украинских телеканалов. В Донбассе сегодня пройдут выборы глав ДНР и ЛНР и депутатов парламентов

Кроме того, политик выразила убеждение, что однажды «Крым снова станет частью Украины», но для этого нужна «какая-то формула, необходимо найти компромисс», а пока - стоит подумать, как закончить войну на Донбассе.

Анна Герман уверена, что крымчане решили выйти из состава Украины из-за страха войны. По мнению бывшего депутата Рады, их напугала ситуация, сложившаяся вокруг непризнанных республик ДНР и ЛНР, передают Известия.

Вооруженный конфликт на Донбассе стал следствием «глупых решений Киева», подчеркнула Герман, вероятно, подразумевая военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине.