«Жемчужина в короне»: на Украине жалеют о потере Крыма
11 ноября 2018, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]
Крым являлся «жемчужиной в короне», будучи в составе Украины, и его было очень «больно потерять». Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире одного из украинских телеканалов.
Кроме того, политик выразила убеждение, что однажды «Крым снова станет частью Украины», но для этого нужна «какая-то формула, необходимо найти компромисс», а пока - стоит подумать, как закончить войну на Донбассе.
Анна Герман уверена, что крымчане решили выйти из состава Украины из-за страха войны. По мнению бывшего депутата Рады, их напугала ситуация, сложившаяся вокруг непризнанных республик ДНР и ЛНР, передают Известия.
Вооруженный конфликт на Донбассе стал следствием «глупых решений Киева», подчеркнула Герман, вероятно, подразумевая военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине.
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