Индонезия заявила о возможном срыве контракта по Су-35 из-за санкций США

Россия может лишиться миллиарда долларов за экспорт оружия. Дело в том, что Индонезия может отменить контракт на покупку 11 истребителей Су-35, если США введут жесткие санкции против страны за закупки российской техники. Индонезия вслед за Китаем тоже хочет купить истребители Су-35

Как заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга, у страны нет выбора, придется закупать истребители, произведенные на Западе, сообщает британское военное обозрение Jane's Defence Weekly.

Отметим, что контракт на поставку российских Су-35 уже подписан.