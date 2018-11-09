В Госдуме прокомментировали подготовку СБУ провокаций в Азовском море

Заявление ДНР о том, что Служба безопасности Украины готовит провокации в Азовском море, не является беспочвенным, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Как заметил Новиков в беседе с RT, поведение и высказывания украинских политиков наводят на размышления о различных провокациях. С помощью них Киев надеется «оправдать нахождение у власти тех сил, которые там есть на данный момент». Тем самым демонстрируется забота об украинцах, показывается нужность защиты Украины от якобы российской агрессии.

Руководство СБУ готовится провести в Азовском море масштабные провокации с потоплением иностранных кораблей, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.