В Госдуме прокомментировали подготовку СБУ провокаций в Азовском море
9 ноября 2018, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Заявление ДНР о том, что Служба безопасности Украины готовит провокации в Азовском море, не является беспочвенным, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Как заметил Новиков в беседе с RT, поведение и высказывания украинских политиков наводят на размышления о различных провокациях. С помощью них Киев надеется «оправдать нахождение у власти тех сил, которые там есть на данный момент». Тем самым демонстрируется забота об украинцах, показывается нужность защиты Украины от якобы российской агрессии.
Руководство СБУ готовится провести в Азовском море масштабные провокации с потоплением иностранных кораблей, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
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