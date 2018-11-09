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Мэр Симферополя подал в отставку

9 ноября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Симферополя подал в отставку
фотобанк АН

Мэр Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об уходе со своего поста. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в пятницу, 9 ноября, на заседании по проблемам Симферополя.

Экс-глава администрации Симферополя пожелал будущему мэру города удачи: "Мы ведь все живем в одном городе, и это наше общее дело", - сказал Лукашев РИА Новости Крым.

Сергей Аксенов пояснил перестановки в администрации: "Я предложил Игорю Михайловичу написать заявление об увольнении с этой должности. Он мое пожелание выполнил".

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