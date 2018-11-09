Россия и Казахстан подписали план совместных действий до 2021 года

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества подписали План совместных действий стран на 2019-2021 годы.

Форум сотрудничества Казахстана и РФ проходит в пятницу в Петропавловске. Владимир Путин, в частности, заявил на форуме, что Россия сделает все для того, чтобы туризм между РФ и Казахстаном "заиграл" как следует.

Также стороны подписали еще пять документов. Руководитель Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и первый зампремьера Казахстана Аскар Мамин подтвердили соглашение правительств о плане региональных инициатив до 2023 года.