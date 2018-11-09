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Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи
9 ноября 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Участники форума «Полемика» вышли предложили создать Центральную молодежную избирательную комиссию
Подобное предложение в целях реализации инициативы Президента РФ В.В. Путина о необходимости формирования молодежных представительных органов на всех уровнях было изложено в итоговой резолюции участников Общероссийского форума электорально активной молодежи «Полемика».
Форум проходил в столице Южного Урала 7 и 8 ноября и объединил более 120 активистов со всей России.
Зародившись по инициативе областной молодежной избирательной комиссии, форум «Полемика» проводится в Челябинске уже в третий раз, расширив свои территориальные границы и став общероссийским.
В течение двух насыщенных дней молодые правоведы работали на пяти тематических площадках с именитыми экспертами, дискутировали о необходимости создания Избирательного Кодекса, тестировали возможности голосования с помощью технологий блокчейн и определяли концепцию своей личности в парадигме профессии.
В первый день форума перед участниками выступил представитель медиахолдинга «Гранада Пресс» Сергей Крапивин. Опытный редактор рассказал молодым общественникам о технологиях агитации в СМИ. Ребята рассуждали о необходимости законодательного урегулирования агитации в социальных сетях, создавали предвыборные штабы и прорабатывали имиджевую концепцию предвыборной кампании вымышленного кандидата.
На площадке депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Вяткина студентам предлагалось поразмышлять о путях совершенствования избирательного законодательства в России. 18 – ти летний опыт депутата позволил участников форума по – новому взглянуть на развитие избирательного права в России.
Исполнительный директор «Российского Фонда свободных выборов» Максим Лесков поднял дискуссию о новациях в избирательном процессе и законодательстве, определив основные векторы совершенствования избирательной системы РФ на современном этапе.
На площадке начальника информационного управления избирательной комиссии Челябинской области Владимира Кондратенкова ребята не только узнали о QR-кодировании и других технологических новациях в избирательном процессе, но и сами протестировали работу КОИБ – 2010 и КОИБ – 2017.
Профессор, директор РАНХиГС Сергей Зырянов рассказал участникам форума об основах политических систем, о мировом и российском опыте в избирательной практике и провел правовую викторину с молодыми правоведами.
Ведущий бизнес – психолог Уральского федерального округа, член Всероссийской гильдии психологов России Андрей Заостровский провел с ребятами динамичный мастер – класс по личностному развитию и основам прикладной психологии в общественной деятельности, научив определять собственные мотивации и погружаться в ресурсное состояние.
120 активистов со всей России выступили не только слушателями, но и презентовали экспертному сообществу свои доклады и предложения. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии ЧО Всеволод Ганин презентовал участника форума собственный опыт по разработке мобильной платформы для голосования с элементами блокчейн – технологий.
- Во время презентации ребята живо реагировали и задавали вопросы. Эксперты оценили новизну и актуальность нашей разработки, подчеркнув важность оцененных нами рисков и выявленных проблемных точек при возможной реализации идеи «виртуального» голосования. Наши предложения могут быть полезны при дальнейшем написании законодательных инициатив по данной тематике, - поделился автор разработки мобильной платформы для голосования с элементами блокчейн – технологий.
Новации и высокий уровень подготовки форумчан оценил и профессор юридических наук МГУ им. Ломоносова Сергей Заславский, назвав форум «Полемика» живым диалогом не просто обывателей, интересующихся выборами, а разговором профессионалов. За два дня слушателями форума стали более 5000 молодых южноуральцев, которые смотрели он – лайн трансляции дискуссионных площадок «Полемики».
Итогом работы Общероссийского форума электорально активной молодежи «Полемика» стала резолюция с обращением к Председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой с предложением о создании при ЦИК России нового молодежного общественного совещательно-консультативного органа – Центральной молодежной избирательной комиссии Российской Федерации, основной задачей которой станет координация деятельности молодежных избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по организации и проведению выборов в органы молодежного самоуправления по всей стране.
Также в резолюции участники форума озвучили просьбу о поддержке в декабре 2018 года Всероссийского съезда молодежных избирательных комиссий России.
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