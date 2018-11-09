Аналитик назвал причину усиления враждебности Украины к российскому государству

Украина при нынешнем киевском режиме представляет собой нарастающую угрозу для Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил политолог Искандер Хисамов.

По словам эксперта, соседнее государство является угрозой для Москвы в нескольких областях, прежде всего, политической и экономической. Хисамов отметил, что к ним можно прибавить и военную сферу.

Причиной усиления враждебности Украины по отношению к РФ аналитик назвал влияние властей Соединенных Штатов. Киев не проводил бы антироссийскую политику, если бы отсутствовал американский фактор, процитировало Искандера Хисамова отечественное интернет-издание «Украина.ру».

Ранее сегодня сообщалось, что блогер Александр Горный раскрыл возможную цель развязывания религиозной войны украинским президентом Петром Порошенко. По мнению Горного, Москва должна ужесточить санкции против киевских руководителей, чтобы отрезвить их.