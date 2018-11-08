В Крыму выразили благодарность США за рекламу санаториев

Попадание трех крымских санаториев в санкционный список США будет неплохой международной рекламой и оценкой качества, считает глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Стали известны имена людей и названия фирм, попавших под новые санкции США

Никакого вреда от санкций Крыму не будет, а в перечисленных в списке санаториях захотят побывать иностранные граждане, ведь раз против них выступают Штаты, значит что-то там есть уникальное, отметил Черняк в беседе с РИА Новости.