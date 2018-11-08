В Крыму выразили благодарность США за рекламу санаториев
8 ноября 2018, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
Попадание трех крымских санаториев в санкционный список США будет неплохой международной рекламой и оценкой качества, считает глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Никакого вреда от санкций Крыму не будет, а в перечисленных в списке санаториях захотят побывать иностранные граждане, ведь раз против них выступают Штаты, значит что-то там есть уникальное, отметил Черняк в беседе с РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес