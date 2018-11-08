//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Галкин о болезни Пугачевой: "у меня в семье все хорошо"
- Ольга Серябкина попала в больницу
- Алла Пугачева не выйдет на сцену из-за болезни
- Актриса Виктория Исакова рассекретила: у них с Юрием Морозом растет дочь
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
США допускают возможность введения санкций в отношении "Северного потока-2"
8 ноября 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минэнерго США Рик Перри заявил после встречи с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским в четверг в Варшаве, что Вашингтон сохраняет возможность введения санкций против "Северного потока-2".
Перри отметил, что санкции вводит глава Белого дома. Позиция по этому вопросу не поменялась, при этом Соединенные Штаты очень опасаются отсутствия диверсификации в Европе. Как заявил министр, "Северный поток- 2" зависимость многих европейских стран от "Газпрома" еще больше бы увеличил, передает РИА Новости. Перри высказал уверенность, что американский сжиженный газ способен обеспечить дополнительную опцию для обеспечения диверсификации.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Здоровье
Частые перемены настроения могут свидетельствовать о шизофрении
//Политика
Стали известны имена людей и названия фирм, попавших под новые санкции США
//Новости СМИ2
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Фото тонущего у берегов Норвегии фрегата НАТО публикуют в соцсетях
//Культура
Ефремов прокомментировал призыв лишить его звания "Заслуженного артиста"
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
//Политика
Пушков посоветовал Польше оставить в покое «Северный поток-2»
//Общество
Макаревич о скандале вокруг Ефремова: «Все это - мышиная возня»
//Армия
В России прокомментировали запуск ВВС США ракеты Minuteman III
//Новости СМИ2
//Общество
Один из самых жестоких убийц Украины Сергей Ткач умер в тюрьме
//Новости Redtram
//Общество
//Культура
//Криминал
Столичная полиция задержала подозреваемого в убийстве матери и ребенка
//Криминал
//В мире
Актриса из Украины придумала план отторжения Крыма от России в пользу США
У берегов Норвегии столкнулись фрегат и танкер, пострадали 7 человек
//Общество
Ученые создали микророботов, которые помогут в лечении различных заболеваний
//Общество
//В мире
Экс-генсек НАТО посоветовал Беларуси брать пример с Украины и Грузии
//Общество
Песков: в Кремле следят за ситуацией вокруг границы между Чечнёй и Ингушетией
//Общество
//Политика
Московский политик огласил рецепт разгрома враждебного России киевского режима