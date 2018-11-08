Глава Минэнерго США Рик Перри заявил после встречи с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским в четверг в Варшаве, что Вашингтон сохраняет возможность введения санкций против "Северного потока-2".

Перри отметил, что санкции вводит глава Белого дома. Позиция по этому вопросу не поменялась, при этом Соединенные Штаты очень опасаются отсутствия диверсификации в Европе. Как заявил министр, "Северный поток- 2" зависимость многих европейских стран от "Газпрома" еще больше бы увеличил, передает РИА Новости. Перри высказал уверенность, что американский сжиженный газ способен обеспечить дополнительную опцию для обеспечения диверсификации.