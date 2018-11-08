Пушков посоветовал Польше оставить в покое «Северный поток-2»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что Польша заключила контракт о поставках американского газа. На Донбассе возмутились заявлениями российского сенатора Пушкова

На своей страничке в социальной сети Twitter российский сенатор порадовался за Польшу ввиду получения ею "самого вкусного, самого лакомого газа" из Соединенных штатов Америки.

"Наконец-то она станет независимой и суверенной в сфере энергосбережения. И ее уже не должен волновать Северный поток-2. Пусть оставит его в покое", - написал Алексей Пушков.