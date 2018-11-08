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Пушков посоветовал Польше оставить в покое «Северный поток-2»

8 ноября 2018, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков посоветовал Польше оставить в покое «Северный поток-2»
фото: Instagram

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что Польша заключила контракт о поставках американского газа. 

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На Донбассе возмутились заявлениями российского сенатора Пушкова

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"Наконец-то она станет независимой и суверенной в сфере энергосбережения. И ее уже не должен волновать Северный поток-2. Пусть оставит его в покое", - написал Алексей Пушков.

 

 

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