Пушков посоветовал Польше оставить в покое «Северный поток-2»
8 ноября 2018, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что Польша заключила контракт о поставках американского газа.
На своей страничке в социальной сети Twitter российский сенатор порадовался за Польшу ввиду получения ею "самого вкусного, самого лакомого газа" из Соединенных штатов Америки.
"Наконец-то она станет независимой и суверенной в сфере энергосбережения. И ее уже не должен волновать Северный поток-2. Пусть оставит его в покое", - написал Алексей Пушков.
Польша наконец-то будет получать самый лучший, самый вкусный, самый лакомый газ из США! Очень за неё рад. Наконец-то она станет независимой и суверенной в сфере энергосбережения. И ее уже не должен волновать Северный поток-2. Пусть оставит его в покое.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 ноября 2018 г.
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