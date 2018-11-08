В Госдуме оценили планы Украины расширить зону контроля в Черном море

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин назвал эти планы "гомерическими притязаниями". Украина планирует увеличить зону своего контроля в Черном море в два раза

Планы Украины по увеличению зоны своего контроля в Черном море могут привести к провокациям, заявил Затулин в беседе с RT. Он отметил, что все украинские законопроекты, принятые в последнее время, направлены на то, чтобы "оборвать контакты с Россией". Наша страна "должна быть готова к тому, что дальше начнутся «перетягивание каната» и попытки утвердить в явочном порядке свои гомерические притязания".

Законопроект, который расширяет контролируемую Киевом территорию на Черном море для якобы борьбы с контрабандой, неактуален, так как Россия в состоянии самостоятельно вести борьбу с экономическими преступлениями, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он отметил в разговоре с РИА Новости, что такое решение может подвести украинских моряков, которые будут следовать картам "новой" морской территориальной зоны и в связи с этим могут попасть в российскую тюрьму.