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В Госдуме оценили планы Украины расширить зону контроля в Черном море
8 ноября 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин назвал эти планы "гомерическими притязаниями".
Планы Украины по увеличению зоны своего контроля в Черном море могут привести к провокациям, заявил Затулин в беседе с RT. Он отметил, что все украинские законопроекты, принятые в последнее время, направлены на то, чтобы "оборвать контакты с Россией". Наша страна "должна быть готова к тому, что дальше начнутся «перетягивание каната» и попытки утвердить в явочном порядке свои гомерические притязания".
Законопроект, который расширяет контролируемую Киевом территорию на Черном море для якобы борьбы с контрабандой, неактуален, так как Россия в состоянии самостоятельно вести борьбу с экономическими преступлениями, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он отметил в разговоре с РИА Новости, что такое решение может подвести украинских моряков, которые будут следовать картам "новой" морской территориальной зоны и в связи с этим могут попасть в российскую тюрьму.
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