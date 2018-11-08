Трамп считает нечестной торговлю между США и Японией

Японские власти в торговых отношениях с Соединенными Штатами ведут себя не очень честно. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Трамп в очередной раз обвинил Барака Обаму за присоединение Крыма к России

Недовольство американского лидера вызвали высокие пошлины на автомобили США, в то время как японские машины облагаются в Штатах низкими пошлинами.

"Передай привет Синдзо (премьер-министру Японии Синдзо Абэ, - прим. ред). Уверен, что он доволен тарифами на свои автомобили", - сказал Дональд Трамп, когда ему задал вопрос японский журналист. Об этом сообщает "Российская газета".