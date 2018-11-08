Трамп считает нечестной торговлю между США и Японией
8 ноября 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Японские власти в торговых отношениях с Соединенными Штатами ведут себя не очень честно. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс.
Недовольство американского лидера вызвали высокие пошлины на автомобили США, в то время как японские машины облагаются в Штатах низкими пошлинами.
"Передай привет Синдзо (премьер-министру Японии Синдзо Абэ, - прим. ред). Уверен, что он доволен тарифами на свои автомобили", - сказал Дональд Трамп, когда ему задал вопрос японский журналист. Об этом сообщает "Российская газета".
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