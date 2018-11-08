Украина планирует увеличить зону своего контроля в Черном море в два раза

Верховная рада Украины приняла законопроект "О прилегающей зоне Украины" (участке морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом акваторию на 12 морских миль.

Как отмечается, целью таких политических мер является противодействие в Черном море контрабандному трафику. Российские власти якобы ведут незаконную экономическую деятельность с привлечением третьих стран.

Украинские власти в целях "эффективного контроля за судоходством" хотят на законных основаниях осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в "пиратстве, перевозке оружия, торговле людьми, контрабанде".