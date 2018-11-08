Украина планирует увеличить зону своего контроля в Черном море в два раза
8 ноября 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Верховная рада Украины приняла законопроект "О прилегающей зоне Украины" (участке морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом акваторию на 12 морских миль.
Как отмечается, целью таких политических мер является противодействие в Черном море контрабандному трафику. Российские власти якобы ведут незаконную экономическую деятельность с привлечением третьих стран.
Украинские власти в целях "эффективного контроля за судоходством" хотят на законных основаниях осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в "пиратстве, перевозке оружия, торговле людьми, контрабанде".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес