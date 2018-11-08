Московский политик огласил рецепт разгрома враждебного России киевского режима

Реализующий антироссийский курс киевский режим должен быть разгромлен. С таким заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил отечественный политик Семен Багдасаров.

Багдасаров отметил, что санкции, которые некоторое время назад ввела в отношении Украины Москва, являются недостаточными. Собеседник журналистов полагает, что рестриктивные меры РФ должны затронуть основные статьи экспорта и импорта соседнего государства. Кроме того, следует жестко карать страны, которые возьмутся помогать Украине обходить наложенные на нее Россией ограничения.

Также краху киевских властей должно способствовать партизанское движение. Семен Багдасаров рассчитывает на то, что оно развернется на территории от Одессы до Харькова, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в четверг сообщалось, что украинский чиновник Вадим Черныш озвучил стратегию борьбы с Россией за Азовское море.