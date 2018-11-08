Военный эксперт назвал признаки начала ядерной войны России с США
8 ноября 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты взяли курс на достижение подавляющего ядерного превосходства с целью шантажа России и Китая. Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков спрогнозировал начало ядерной войны России с США. По мнению эксперта, непосредственным признаком того, что Соединенные Штаты будут готовы к удару, станет отзыв посла и сотрудников дипмиссии.
Доктор военных наук написал статью для "Военно-промышленного курьера" в которой говорится, что потенциальная война между Россией и США может начаться с применения обычного оружия, и через некоторое время — от нескольких суток до месяца и более — будет использовано ядерное оружие.
Эксперт назвал признаки начала ядерной войны: перед ударов последует отзыв посла и сотрудников дипмиссии, у российских границ могут развернуть войска под видом учений и создать ударные группировки ВМС в районах, позволяющих нанести удары по российской территории.
Эксперт считает, что такие действия возможного агрессора дадут России время на упреждающие меры.
Российские военные могут задействовать комплексы "Калибр", Х-101 и "Кинжал" для нанесения превентивного удара неядерным оружием по районам базирования нацеленных на страну баллистических и крылатых ракет.
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