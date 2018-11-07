Найден способ усмирить воинственный пыл угрожающей республикам Донбасса Украины

Российский эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Москва может усмирить воинственный пыл властей Украины, угрожающих республикам Донбасса и самой РФ. Точку зрения аналитика привели отечественные интернет-СМИ.

Кнутов отметил, что напряжение на границе с Украиной будет снято в том случае, если России удастся найти «варианты воздействия» на Соединенные Штаты, пишет издание ФАН. По мнению собеседника журналистов, для решения данной задачи руководству РФ необходимо укреплять союз с Китаем. Также «остудить горячие головы» в администрации США поможет нейтральная позиция Европы, полагает Юрий Кнутов.

Ранее сегодня сообщалось, что в ООН предупредили о катастрофических последствиях боевых действий в Донбассе для экологии региона. С соответствующим заявлением выступила эксперт одного из проектов организации Лейла Урекенова.