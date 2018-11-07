Милонов и Лукьянов прокомментировали самые опасные последствиях политики США

Член Комитета по международным делам Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что мир больше не живет в состоянии иллюзии о том, что США со своими партнерами нацелены на деэскалацию напряженности, которая присутствует сейчас в международной повестке.

В мире создалась ситуация, когда некоторые страны не выполняют международное право. То, что США начали слом современной системы международного права, очевидно на примере последних событий, связанных с выходом Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также предположения, что Штаты откажутся от пролонгации СНВ-III.

Все эти действия США направлены на достижение стратегического преимущества над Россией и всем остальным миром, причем с этим процессом коррелируют и все остальные действия коллективного Запада против международного права, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"Россия в таких условиях может эффективно реализовывать свою собственную политику", - полагает Виталий Милонов. По его словам, такая линия России должна быть направлена на снижение уровня военных конфликтов, и сейчас из-за того, что США неадекватно оценивают качество своей реальной силы, все это имеет большой успех.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что нужно разделять двусторонние договоры о безопасности с США и текущие процессы в рамках ОЗХО и Совета безопасности ООН. По его мнению, ситуация с институтами ООН и другими базовыми международными структурами обстоит гораздо сложнее – здесь уже действуют другие правила, которые нельзя изменить волюнтаристским решением одной страны.