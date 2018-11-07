Путин отстранил от должности генерала МВД Башкирии Михайлова
7 ноября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке заместителя министра внутренних дел по Башкирии, начальника главного следственного управления Виктора Михайлова. Эту должность Виктор Михайлов занимал с июня 2011 года.
Генерал с сентября 2007 года занимал должность замначальника УВД по Омской области. В июне 2011 года президент РФ назначил его замминистра внутренних дел по Башкирии – начальником Главного следственного управления.
Виктор Михайлов родился в 1958 году в Омской области. В 1988 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, а в 1997 году — Академию МВД РФ. В органах внутренних дел с 1979 года.
Об отставке Михайлова сообщили ряд СМИ со ссылкой на источники в Кремле. На сайте Кремля документ пока не опубликован.
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