Путин отстранил от должности генерала МВД Башкирии Михайлова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке заместителя министра внутренних дел по Башкирии, начальника главного следственного управления Виктора Михайлова. Эту должность Виктор Михайлов занимал с июня 2011 года.

Генерал с сентября 2007 года занимал должность замначальника УВД по Омской области. В июне 2011 года президент РФ назначил его замминистра внутренних дел по Башкирии – начальником Главного следственного управления.

Виктор Михайлов родился в 1958 году в Омской области. В 1988 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, а в 1997 году — Академию МВД РФ. В органах внутренних дел с 1979 года.

Об отставке Михайлова сообщили ряд СМИ со ссылкой на источники в Кремле. На сайте Кремля документ пока не опубликован.