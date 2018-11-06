Песков анонсировал возможную полноформатную встречу Путина и Трампа

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США могут договориться о полномасштабной встрече. Это может произойти в ходе визита президентов во Францию.

"С наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить [в Париже - прим. ред.] именно об этой возможности", - сказал он журналистам, охарактеризовав эту встречу "на ногах".

Накануне Дональд Трамп высказал неуверенность в том, что ему удастся пообщаться с президентом РФ, но подтвердил, что они обязательно встретятся на саммите G20 в Аргентине.