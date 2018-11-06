Путин обсудил с Совбезом РФ санкции США против Ирана‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 6 ноября, обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию после введения Соединенными штатами санкций в отношении Ирана.

"Был акцентирован незаконный характер подобных действий", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, также обсуждались и иные вопросы.

В их числе - подготовка к саммиту Организации договора о коллективной безопасности, а также темы, затрагивающие текущую социально-экономическую повестку, передает РИА Новости.