Польша планирует выход из ЕС?
6 ноября 2018, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что существует угроза выхода Польши из Евросоюза. По его словам, такой шаг может последовать из-за конфронтации лидеров Варшавы с Брюсселем.
Данное заявление было сделано на фоне инициатив польских властей в области судебной реформы, пишет Daily Еxpress. Ситуация, по мнению Туска, "очень и очень серьезная".
Он отметил, что вмешательство правящей партии "Право и справедливость" в деятельность польских судебных органов может вынудить Варшаву выйти из Европейского союза.
Туск, занимавший пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год, критикует правящую партию евроскептиков, у которой ранее часто возникали противоречия с Брюсселем.
По словам Туска, совершенно неважно, планирует ли лидер партии Ярослав Качиньский выйти из ЕС или только инициирует определенные процессы, которые рано или поздно приведут к этому.
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