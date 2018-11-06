Польша планирует выход из ЕС?

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что существует угроза выхода Польши из Евросоюза. По его словам, такой шаг может последовать из-за конфронтации лидеров Варшавы с Брюсселем.

Данное заявление было сделано на фоне инициатив польских властей в области судебной реформы, пишет Daily Еxpress. Ситуация, по мнению Туска, "очень и очень серьезная".

Он отметил, что вмешательство правящей партии "Право и справедливость" в деятельность польских судебных органов может вынудить Варшаву выйти из Европейского союза.

Туск, занимавший пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год, критикует правящую партию евроскептиков, у которой ранее часто возникали противоречия с Брюсселем.

По словам Туска, совершенно неважно, планирует ли лидер партии Ярослав Качиньский выйти из ЕС или только инициирует определенные процессы, которые рано или поздно приведут к этому.