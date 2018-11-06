Эрдоган назвал санкции США против Ирана нарушающими мировой баланс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неправильными антииранские санкции Соединенных штатов Америки. Такое заявление глава турецкого государства сделал во вторник, 6 ноября.

По его словам, Анкара не считает санкции Вашингтона против Тегерана правильным шагом: они нарушают баланс в мире и противоречат международному праву.

"Мы не хотим жить в империалистическом мире", - сказал Эрдоган журналистам, добавив, что не собирается подчиняться Соединенным штатам, пишет NTV.