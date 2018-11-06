Эрдоган назвал санкции США против Ирана нарушающими мировой баланс
6 ноября 2018, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неправильными антииранские санкции Соединенных штатов Америки. Такое заявление глава турецкого государства сделал во вторник, 6 ноября.
По его словам, Анкара не считает санкции Вашингтона против Тегерана правильным шагом: они нарушают баланс в мире и противоречат международному праву.
"Мы не хотим жить в империалистическом мире", - сказал Эрдоган журналистам, добавив, что не собирается подчиняться Соединенным штатам, пишет NTV.
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