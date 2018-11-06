Перехват самолета-разведчика США российским истребителем Су-27 в Крыму считают наглядным уроком для командования Военно-морских сил США, заявил депутат Госдумы от РК Андрей Козенко. Минобороны: самолет США был перехвачен у российской границы

По его мнению, теперь американцам должно быть ясно, что подсматривать за территорией Российской Федерации удаленно - определенно, намного безопаснее, чем действовать подобным образом.

Он заявил, что пресечение данной попытки нарушения воздушного пространства РФ было предупредительно и аккуратно: "В этом и есть суть работы по охлаждению вашингтонских голов".

Кроме того, случившееся стало очередным поводом для российской стороны вновь напомнить Соединенным штатам Америки, что Крым - "стратегический регион России", отметил Козенко.