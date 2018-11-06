В Кремле отказались уточнять причину отмены переговоров Путина и Трампа
6 ноября 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле во вторник не стали уточнять, по какой причине были отменены полноформатные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Париже 11 ноября.
Ранее сегодня в СМИ появились данные о том, что на отмене встречи политиков настоял глава Франции Эммануэль Макрон. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предпочел оставить эту информацию без комментариев, отметив лишь, что организовать длительные переговоры Путина и Трампа в Париже было бы весьма затруднительно.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Пескова, лидеры двух стран непременно увидятся в столице Франции, однако их встреча пройдет "на ногах".
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