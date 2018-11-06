Куйывшев отстранил от должности чиновницу Глацких после ее заявления молодежи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности руководителя департамента молодежной политики региона Ольги Глацких, которая на встречу с молодежью в администрации Кировграда заявила, что государство молодежи ничего не должно, рожат никто не просит.

Свердловская чиновница прокомментировала свои слова о помощи государства детям‍

В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. Видеозапись выступления чиновницы Ольги Глацких получила широкий общественный резонанс.

Куйвашев заявил, слова чиновницы являются некорректными. Сейчас проводится расследование этого инцидента. Радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 6 ноября, передала, что Куйвашев отстранил Гладких. Губернатор выразил сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной и пообещал запросить полную запись ее выступления, чтобы разобраться и сделать выводы

Сама она уже принесла извинения и сказала, что ее слова неправильно пересказали.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное уральской чиновнице. Музыкант поблагодарил Глацких "за прямоту", а ее саму назвал "вещей Ольгой".

Глацких, оказавшаяся в центре скандала после заявления о том, что государство ничего не должно молодежи, за 2017 год заработала более 1,5 млн рублей.

Первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова считает, что что такие слова стыдно и больно слышать, поскольку молодежь является будущим страны.