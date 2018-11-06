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Куйывшев отстранил от должности чиновницу Глацких после ее заявления молодежи
6 ноября 2018, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности руководителя департамента молодежной политики региона Ольги Глацких, которая на встречу с молодежью в администрации Кировграда заявила, что государство молодежи ничего не должно, рожат никто не просит.
В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. Видеозапись выступления чиновницы Ольги Глацких получила широкий общественный резонанс.
Куйвашев заявил, слова чиновницы являются некорректными. Сейчас проводится расследование этого инцидента. Радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 6 ноября, передала, что Куйвашев отстранил Гладких. Губернатор выразил сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной и пообещал запросить полную запись ее выступления, чтобы разобраться и сделать выводы
Сама она уже принесла извинения и сказала, что ее слова неправильно пересказали.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное уральской чиновнице. Музыкант поблагодарил Глацких "за прямоту", а ее саму назвал "вещей Ольгой".
Глацких, оказавшаяся в центре скандала после заявления о том, что государство ничего не должно молодежи, за 2017 год заработала более 1,5 млн рублей.
Первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова считает, что что такие слова стыдно и больно слышать, поскольку молодежь является будущим страны.
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