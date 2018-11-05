В Израиле заявили о готовности удара по сирийским системам С-300

Сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеэв Элькин заявил о том, что Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они совершат удары по израильским целям.

На вопрос, против кого будет действовать Израиль, если С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин ответил: «Против установок, с которых будет произведён обстрел израильской территории или израильских самолетов». По его словам, радиус С-300 большой и позволяет сбить военный самолет над территорией Израиля и даже гражданский самолет. Министр выразил надежду, что в САР «не будет российских специалистов».

Ранее сообщалось, что Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции в Сирии после 17 сентября, когда сирийские ПВО сбили самолет Ил-20. Вероятно, израильские военные испугались появления в регионе ЗРК С-300.