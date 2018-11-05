Трамп не уверен, что встретится с Путиным в Париже
5 ноября 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Париже может не состояться. На это намекнул американский лидер. Трамп предположил, что встреча может состояться позже.
Об этом сообщает Reuters. Скорее всего, встреча произойдет в рамках G20. Саммит планируется с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.
Ранее сообщалось, что 11 ноября в Париже в рамках мероприятия, посвящённого 100-летию окончания Первой мировой войны, планируется встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Подготовка к ней уже ведётся в обеих странах.
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